Штат Южная Каролина, США, 1 апреля, 2025, 06:57 — ИА Регнум. Экс-менеджера агентства Bloomberg Ричарда Самарела, его жену Лину Марию и девятилетнюю дочь Саманту нашли мертвыми в их собственном доме в городе Грир в американском штате Южная Каролина. Об этом 31 марта сообщает издание The New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Уточняется, что тела экс-менеджера и членов его семьи нашли утром 29 марта сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия после звонка соседей.

«Власти идентифицировали жертв как 54-летнего Ричарда Самареля, Лину Марию Самарель 45 лет и их дочь Саманту Самарель», — отметили в материале.

Как пояснили в полиции, смерть наступила между 10:20 и 11:29 утра по местному времени 29 марта. Официальная причина смерти не называется, но сотрудники полиции заверили в отсутствии опасности для местных жителей. В офисе шерифа округа уточнили, что подробности опубликуют позднее, после предварительного расследования.

Ещё двое детей пары находились в момент произошедшего в школе. Глава семьи работал инвестиционным менеджером в компании Bloomberg LP, а его супруга являлась медсестрой и помогала при оказании психиатрической помощи, а до этого работала в министерстве по делам ветеранов США. Семья была зажиточной и проживала в особняке, стоимость которого составляет около 800 тыс. долларов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что актёра, двукратного обладателя премии «Оскар» Джина Хэкмена и его супругу пианистку Бетси Аракаву и их собаку полицейские обнаружили мертвыми в их доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико, 26 февраля.

При этом сообщалось, что Хэкмен умер за девять дней до обнаружения его тела, то есть 17 февраля. Такие данные были получены при обработке данных с кардиостимулятора актёра.

7 марта судмедэкспертиза установила, что Хэкмен и Аракава скончались от естественных причин. Актер умер от атеросклеротического заболевания сердца. Аракава, вероятнее всего, скончалась за несколько дней до смерти мужа от хантавирусного легочного синдрома.