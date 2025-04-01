Бейрут, 1 апреля, 2025, 06:45 — ИА Регнум. Израильские военные нанесли ракетный удар по южному пригороду Бейрута — Дахии. Об этом говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

«Некоторое время назад по указанию Армии обороны Израиля ВВС Израиля нанесли удар по району Дахия, ключевому оплоту террористов «Хезболлы». Целью удара был террорист «Хезболлы», который недавно руководил боевиками ХАМАС и помогал им в планировании значительного и неминуемого теракта против израильских мирных жителей», — сказано в сообщении израильских военных.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что Израиль продолжит свои действия по предотвращению любых угроз в адрес своих граждан.

Ранее агентство Reuters сообщило о взрывах в Бейруте.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта ЦАХАЛ нанесла удары по сирийским военным базам «Тадмур» и «Т4».

В феврале пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила атаку на погранпереходы на границе Сирии и Ливана. Свои действия ЦАХАЛ объяснила необходимостью предотвращения контрабанды оружия для вооружённых формирований ливанской шиитской организации «Хезболла». Израильские военные предупредили, что намерены предотвращать любую угрозу своему государству и пресекать все попытки «Хезболлы» восстановить свои силы.