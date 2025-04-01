Москва, 1 апреля, 2025, 06:22 — ИА Регнум. Военнослужащим 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Запад» в зоне проведения спецоперации вручили боевые государственные награды. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ. Кадр из видео

«Военнослужащим 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» вручили боевые государственные награды на передовой позиции в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в министерстве.

Бойцов наградили медалями «За отвагу» и медалями Жукова за самоотверженность, героизм и успешное выполнение боевых задач, сопряженных с риском для жизни, подчеркнули в Минобороны.

Вручал награды командир одного из артиллерийских подразделений. Как пояснили в оборонном ведомстве, сразу после награждения военные вернулись в подразделения для дальнейшего выполнения боевых задач. Вместе с этим министерство опубликовало в Telegram-канале кадры награждения.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта на встрече с сотрудницами московского филиала фонда «Защитники Отечества» президент РФ Владимир Путин отметил, что российские офицеры являются опорой страны и специальная военная операция это подтвердила.

7 марта глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды женщинам, служащим в ВС России, за мужество и отвагу при выполнении воинского долга. К наградам были представлены, в частности, военные медики, психологи, связисты, которые выполняют задачи в зоне проведения спецоперации.

В сентябре 2024 года Путин заявил, что в зоне СВО российские военные проявляют мужество и решимость. По словам главы государства, они отстаивают безопасное и благополучное будущее, сохраняют верность традициям и заветам, а также защищают память о достижениях и победах своих великих предков.