Вашингтон, 1 апреля, 2025, 05:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен оставить миллиардера Илона Маска на работе в правительстве на столько, на сколько сможет. Соответствующее заявление американский лидер сделал 31 марта, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Я сохраню его так долго, сколько смогу. Мне нравятся умные люди», — так ответил Трамп на вопрос, что произойдёт после скорого завершения срока мандата Маска на управление департаментом госэффективности (DOGE).

Как пояснил президент США, у Маска — успешные компании, которые требуют времени и участия в управлении, поэтому не исключено, что бизнесмен в итоге уйдёт из правительства.

При этом Трамп высоко оценил работу Маска в администрации Белого дома и назвал его «потрясающим» и «талантливым парнем».

Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 января Маск вступил на пост главы DOGE. Он назвал своё назначение «угрозой для бюрократии» и заверил, что обнародует имена «лидеров по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.

3 февраля газета Politico заявила, что работа Маска в администрации Трампа — настоящий кошмар. Отмечается, что наибольшую обеспокоенность вызвало решение о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID) и о взятии под контроль центральной платёжной базы данных американского минфина.

Кроме того, департамент DOGE выявил, что ранее министерство финансов одобряло перечисление платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам. Высокопоставленный чиновник минфина США Дэвид Лебрик покинул свой пост после конфликта с представителями команды Маска из-за доступа к конфиденциальным платёжным системам.