Москва, 1 апреля, 2025, 05:49 — ИА Регнум. Киевский режим в период с 18 по 31 марта около 20 раз нарушил мораторий на удары по энергообъектам, находящимся на территории России. Об этом свидетельствуют официальные данные Минобороны РФ.

Oran Viriyincy ЛЭП

Так, сразу после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которых российский лидер согласился на временное прекращение ударов по энергообъектам, ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области.

22 марта ВСУ нанесли два удара беспилотниками по газораспределительной станции «Валуйка» в Шведуновке Белгородской области. В результате технологическое оборудование станции получило повреждения.

Вечером 23 марта ВСУ атаковали объекты энергетики в Крыму. Украинские формирования выпустили четыре БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут, которое используется для снабжения газом жителей и объектов экономики российского полуострова. Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку.

Вместе с этим 31 марта в Брянской области в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» — из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе. Кроме того, в тот же вечер ВСУ с помощью БПЛА атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области. После этого произошло аварийное отключение электроснабжения в Севском районе.

Киевский режим также атаковал энергообъекты на территории Брянской, Белгородской, Саратовской, Курской областей, а также в Крыму.

В Минобороны подчеркивали, что киевский режим, вопреки заявлениям его главы Владимира Зеленского, продолжает атаки с применением дронов и систем HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории России, чем в очередной раз подтверждает свою недоговороспособность.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта отметил, что глава государства пока не отменял приостановку ударов по энергообъектам Украины. 28 марта представитель Кремля заявил о полной утрате контроля киевским режимом в стране, в том числе над действиями украинских вооруженных формирований.

29 марта Минобороны РФ отметило, что украинские войска нарастили количество ударов по объектам российской энергоструктуры, несмотря на заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об их прекращении.