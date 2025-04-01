Вашингтон, 1 апреля, 2025, 05:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 31 марта заявил, что с удовольствием выдвинулся бы против экс-главы Белого дома Барака Обамы, если будет такая возможность.

CNP/AdMedia/Global Look Press Бывший и действующий президенты США Барак Обама и Дональд Трамп

Журналисты спросили американского лидера, что он думает об Обаме в качестве соперника на президентских выборах в 2028 году.

«Я бы с удовольствием. Это было бы хорошо. Мне это нравится», — ответил президент США.

Вместе с этим Трамп отметил, что пока не изучал вопрос об участии в следующих выборах главы государства.

«Я никогда не изучал этот вопрос. Говорят, что есть способ это сделать, но я об этом не знаю», — пояснил глава Белого дома.

Как передавало ИА Регнум, Трамп не исключил возможное переизбрание на третий срок, несмотря на то, что американская конституция в соответствии с 22-й поправкой не допускает такую возможность. Трамп заявил, что многие люди хотят, чтобы он пошел на третий срок, а сам он говорит, что рассуждать об этом ещё очень рано.

В январе член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Энди Оглс внёс в конгресс резолюцию с предложением изменить 22-ю поправку к конституции США таким образом, чтобы президенты, пришедшие на второй срок с перерывом после первого, могли баллотироваться на третий срок. Это дало бы Трампу возможность побороться за пост в 2028 году.

31 марта представитель Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга заявила, что Трамп пока не задумывается всерьёз о третьем сроке президентства.