Москва, 1 апреля, 2025, 05:02 — ИА Регнум. Путь к миру на Украине еще далёк, так как у сторон украинского конфликта сильно расходятся позиции по ключевым вопросам. Об этом заявил 1 апреля глава МИД Китая Ван И, который находится с официальным визитом в России по приглашению его российского коллеги Сергея Лаврова.

U.S. Department of State Ван И

«Следует также отметить, что причины возникновения кризиса крайне сложны, стороны по целому ряду ключевых вопросов всё еще значительно расходятся, путь к восстановлению мира далёк», — пояснил Ван И в интервью «РИА Новости».

Глава МИД Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. Планируется обсуждение развития отношений двух стран и ряда международных вопросов, включая конфликт на Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о том, что Пекин обсуждает с Брюсселем участие КНР в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 19 марта заявила, что Китай приветствует любые усилия по прекращению огня на Украине, считая их необходимыми и важными шагами для достижения мира. Она напомнила, что Пекин с самого начала выступал за урегулирование украинского кризиса дипломатическим путем.