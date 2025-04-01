Вашингтон, 1 апреля, 2025, 04:46 — ИА Регнум. Экс-президент США Джо Байден не считал, сколько Вашингтон тратит на поддержку киевского режиму. Об этом 31 марта заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

«Байден некомпетентный президент. Мы могли вложить 350 миллиардов долларов, они понятия не имеют, потому что Байден был плохим счетоводом, кроме как для себя», — заявил Трамп.

Помимо этого глава Белого дома сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пытался изменить условия сделки с США по редкоземельным металлам, потребовав членства Украины в НАТО взамен на согласие заключить договор. Американский лидер подчеркнул, что данный вопрос даже не обсуждается.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта агентство Bloomberg написало, что внешняя политика Трампа шокировала многих союзников США. Отмечалось, что некоторые традиционные союзники Вашингтона уже рассматривают возможность пересмотра своей позиции по обмену разведданными с американской стороной.

Трамп 8 марта заявил, чтоЗеленский выманивал у Байдена деньги так легко, будто забирал конфеты у ребенка.По мнению Трампа, в общей сложности Вашингтон при предыдущей администрации передал Киеву $350 млрд. Он подчеркнул, что намерен возвращать затраченные деньги в США посредством заключения сделки по полезным ископаемым.

Французская газета Le Monde 29 марта написала, что Зеленский оказался загнанным в угол предлагаемым Трампом проектом соглашения по недрам. Отмечается, что новое соглашение поставит под полный контроль США все крупные инвестиции в инфраструктуру и минеральные ресурсы Украины.

Обозреватели The Wall Street Journal 29 марта отметили в своей публикации, что Киев, вероятнее всего, не сможет принять новые условия соглашения с США о ресурсах, что приведёт к очередному витку конфликта между сторонами.