Вашингтон, 1 апреля, 2025, 04:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в апреле или «немного позже» намерен отправиться с официальным визитом в Саудовскую Аравию, Катар и в ряд других стран Ближнего Востока. Соответствующее заявление американский лидер сделал 31 марта в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Это может произойти в следующем месяце. Может, немного позже», — пояснил Трамп, отвечая на вопрос о перспективах поездки в Саудовскую Аравию.

Трамп назвал Катар и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) среди стран, которые он предполагает посетить в ходе поездки, и указал, что совершит визит в ещё «пару стран», но называть их не стал. По словам Трампа, в результате этой поездки будет создано большое количество рабочих мест.

Поездка в Саудовскую Аравию станет первой официальной поездкой Трампа за рубеж после инаугурации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным портала Axios, президент США Трамп планирует совершить свой первый зарубежный визит в середине мая в Саудовскую Аравию.

При этом в Саудовской Аравии хотят, чтобы визит Трампа состоялся после прекращения огня между Россией и Украиной. Кроме того, Эр-Рияд назывался в качестве возможного места встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.