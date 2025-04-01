Пекин, 1 апреля, 2025, 04:07 — ИА Регнум. Китайские военные начали комплексные учения вокруг Китайского Тайбэя (Тайвань), целью которых является проверка реальных возможностей зоны боевого командования. Об этом 1 апреля заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

Wang Jian/Global Look Press Ракетный эсминец «Чанша» ВМС Китая. Июнь 2021 года

К учениям привлекли сухопутные и ракетные войска, военно-морские и военно-воздушные силы.

«Это серьезное предупреждение и мощный сдерживающий фактор для сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», — отметил Ши И.

По его словам, НОАК в рамках учений отработает получение комплексного контроля, блокировку ключевых путей и районов. Во время мероприятий будет сделан упор на боевое патрулирование на море, получение комплексного контроля, удары по морю и суше, блокировку ключевых путей и районов, пояснил Ши И, уточнив, что цель проводимых учений — проверить реальные возможности зоны боевого командования.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября 2024 года газета The New York Times (NYT) написала, что из-за возможной войны с Китаем «большая и неповоротливая» армия США, в течение последних десятилетий воевавшая только с малыми странами, вынуждена готовиться к такому варианту развития событий. По словам автора статьи, она делает это в том числе на основе опыта конфликта на Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20 октября того же года призвал Народно-освободительную армию Китая быть готовой к войне. Китайский лидер отметил, что в связи с этим военным КНР нужно «комплексно усилить свою подготовку и обеспечить надёжную готовность к конфликту».

27 ноября официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что попытки властей Китайского Тайбэя (Тайвань) обрести независимость при помощи США неизбежно приведут к горестному финалу.

Чэнь Биньхуа 16 октября заявил, что Китай не будет отказываться от силового варианта возвращения Тайваня. При этом в случае эскалации ситуации остров будет полностью уничтожен, добавил он.