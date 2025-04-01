Вашингтон, 1 апреля, 2025, 03:46 — ИА Регнум. Число нелегальных пересечений границы между США и Мексикой в марте достигло рекордно низкого уровня. Об этом 31 марта сообщает газета The New York Post со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности США.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Мексики и США

Уточняется, что в марте пограничниками зарегистрировано около 7 тыс. попыток незаконного въезда в США. Это на 94% меньше, чем в марте прошлого года: тогда количество незаконных пересечений границы составило 137 тыс. При этом в феврале текущего года нелегальных пересечений границы зафиксировано примерно 8300, и это самый низкий показатель за последние 25 лет.

Резкий спад обусловлен политикой администрации президента США Дональда Трампа, которая с момента вступления политика в должность главы государства усилила контроль за пересечением нелегалами границы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп призвал нелегалов самостоятельно депортироваться из страны, используя приложение CBP Home. По словам Трампа, те, кто покинет США добровольно, получит шанс вернуться на законных основаниях. Если иностранцы, незаконно находящиеся на территории страны, не проведут такую процедуру, то их депортируют власти, после чего шанса вернуться в США им не дадут.

В время избирательной гонки действующий президент США Дональд Трамп пообещал перекрыть американскую южную границу и остановить поток мексиканских мигрантов. 22 января по его указу был перекрыт пропуск нелегалов в страну. Пентагон также заявил, что на границу направили около 1,5 тыс. военных.

8 февраля президент МексикиКлаудия Шейнбаум заявила, что государство приняло белее 8 тыс. мексиканцев и 2539 граждан из других стран. Этих людей, по ее словам, депортировали из США начиная с 20 января — сразу после инаугурации Трампа.

18 марта Трамп призвал нелегальных мигрантов самостоятельно депортироваться из страны.