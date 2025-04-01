Вашингтон, 1 апреля, 2025, 03:34 — ИА Регнум. США ожидают от президента России Владимира Путина согласия на заключение договора по урегулированию военного конфликта на Украине. Об этом 31 марта заявил президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

«Я думаю, что он (Путин. — Прим. ред.) будет придерживаться сказанного мне. Думаю, он выполнит свою часть сделки», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что не хочет вводить вторичные санкции на российскую нефть, однако может пойти на это, если Россия откажется от урегулирования конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта американский телеканал NBC News сообщил, что Трамп якобы был «очень зол и взбешен» после слов Путина о главе киевского режима Владимире Зеленском. Отмечалось, что поводом для этого стало предложение российского лидера о возможности создать на Украине переходное правительство под внешним управлением под эгидой ООН. Также Трамп, по данным того же NBC News, пригрозил ввести пошлины на российскую нефть в размере от 25% до 50%, если РФ не согласится на сделку по мирному урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома отметил, что намерен провести новый телефонный разговор с Путиным на предстоящей неделе.

Перед этим, 27 марта, Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. По словам главы государства, это нужно для проведения демократических выборов и приведения к власти на Украине дееспособного и пользующегося доверием народа правительства.

31 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что высказывания Трампа о том, что он якобы разозлился на Путина из-за его слов о Зеленском, были опубликованы в пересказе, без подтверждающих цитат. Песков подчеркнул, что Путин по-прежнему остается открытым для диалога с Трампом.

18 марта состоялся разговор между Трампом и Путиным. В ходе телефонного разговора американский и российский лидеры пришли к соглашению о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Кроме того, Путин отдал соответствующий приказ ВС РФ, затем российские солдаты сбили семь дронов, уже направляющихся в сторону целей на Украине.

Зеленский также публично поддержал соглашение, однако в ту же ночь украинские формирования атаковали тремя дронами нефтебазу в Краснодарском крае. Позднее в нарушение моратория Вооруженные силы Украины нанесли еще более десятка ударов по объектам энергетики.