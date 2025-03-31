Вашингтон, 1 апреля, 2025, 02:59 — ИА Регнум. Вашингтон поддерживает каналы связи с руководством КНДР, заявил 31 марта президент США Дональд Трамп, отметив, что допускает контакты с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«У нас отличные отношения. И да, коммуникация ведется», — заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что его администрация, возможно, в какой-то момент сможет организовать «что-нибудь» в данном вопросе, однако никаких деталей не привел.

По словам американского лидера, отношения двух стран носили «скверный» характер до избрания его президентом в 2016 году.

«Все это было довольно скверно. И вот однажды нам позвонили и сказали, что они хотят встретиться. И мы встретились», — отметил Трамп.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в феврале заявил, что США хотят наладить отношения с КНДР и её лидером Ким Чен Ыном. По его словам, хорошие взаимоотношения между двумя странами станут «большим активом».

О своих намерениях восстановить отношения с КНДР и её лидером Трамп заявлял ещё во время предвыборной кампании. Он тогда отмечал, что ладил с КНДР, когда был президентом, а отношения между странами разрушили демократы, унаследовав «мир во всём мире и превратив его в планету войны».

В апреле 2023 года Трамп охарактеризовал Ким Чен Ына как «очень умного, хитрого и безжалостного человека». По его мнению, Ким Чен Ын был рождён умным «генетически» и это помогло северокорейскому лидеру установить контроль над военными, людьми и вообще всем в КНДР.

В июне 2018 года, во время первого президентства Трампа, в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошёл в Ханое 27–28 февраля 2019 года. Тогда Трамп и Ким Чен Ын после нескольких встреч не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.