Сана, 1 апреля, 2025, 02:58 — ИА Регнум. Хуситы из правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Аллах» заявили об уничтожении ракетой местного производства американского разведывательного беспилотника MQ-9 над северо-востоком страны. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Силы ПВО сбили подходящей ракетой вражеский американский беспилотник MQ-9 в воздушном пространстве провинции Мариб», — уточнил Сариа.

Представитель хуситов отметил, что это уже шестнадцатый американский беспилотник, сбитый противовоздушной обороной Йемена с начала эскалации конфликта в секторе Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 26 марта шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало несколько американских военных кораблей в Красном море и нанесло удары по военным целям в районе израильского Тель-Авива.

23 марта бойцы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Они использовали для удара гиперзвуковую баллистическую ракету типа «Палестина-2».

22 марта при ракетном ударе американской авиации по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена получил ранения командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади. Отмечалось, что также пострадали еще не менее семи членов движения.