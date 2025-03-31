Москва, 1 апреля, 2025, 02:27 — ИА Регнум. Сбербанк с 1 апреля скорректировал условия некоторых ипотечных кредитов, снизив ставки на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках на 1,5 процентного пункта (п. п.), а по программе «Строительство жилого дома» — на 2 п. п., о чём говорится в официальном заявлении банка.

B2B Conference Group Сбербанк

«С 1 апреля «Сбер» снизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на «Домклик». На 1,5 процентного пункта понизились ставки на покупку первичного и вторичного жилья. Таким образом, минимальная ставка с учётом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%», — говорится в сообщении банка.

Кроме того, Сбербанк анонсировал дополнительную скидку в 1 п. п. для объектов, финансируемых через его проектные программы.

В финансовой организации отметили, что Сбербанк первым среди крупных банков начал снижать ставки по рыночным ипотекам, задав тенденцию на рынке.

Как передавало ИА Регнум, по поручению президента РФ Владимира Путина программа «Семейная ипотека» с 1 апреля распространится на вторичный рынок. Уточнялось, что программа будет действовать в российских регионах с низким уровнем строительства жилья, где возводится не более двух домов. Таким образом, возможность купить квартиру по ставке до 6% получат семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно. Покупка возможна по этим условиям лишь один раз. Однако ставка доступна только в том случае, если дому не больше 20 лет и он не считается аварийным. При этом квартиру нельзя покупать у взаимозависимых лиц.

В декабре 2024 года Путин сообщил, что программы льготной ипотеки, действующие в России, позволили добиться рекордных темпов строительства жилья. Президент подчеркнул, что жилищные условия смогли улучшить сотни тысяч семей.

20 декабря в ходе заседания правительства по вопросам поддержки семей глава государства поручил сохранить льготную семейную ипотеку под 6% без каких-либо сокращений. Он также призвал распространить эту программу на вторичное жильё. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в 2025 году на программу семейной ипотеки средства из федерального бюджета выделят в полном объёме.

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что Москва и Санкт-Петербург не будут включены в список городов, где разрешат семейную ипотеку на вторичное жильё, так как в столице и Санкт-Петербурге строится много жилой недвижимости.