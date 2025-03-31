Вашингтон, 1 апреля, 2025, 01:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что идея принятия Украины в НАТО в обмен на доступ к её природным ресурсам никогда не поднималась в переговорах в рамках сделки по редкоземельным металлам, а конфликт на украинской территории, возможно, был спровоцирован амбициями Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу (НАТО).

Bonnie Cash — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

«От вас, журналистов, я узнал, что сейчас идут разговоры о том, будто они (Украина. — Прим. ред.) согласны на сделку только при условии вступления в НАТО, или что-то подобное. Это, во-первых, никогда не обсуждалось», — отметил американский лидер во время беседы с журналистами в Белом доме 31 марта.

По словам Трампа, конфликт на Украине мог начаться именно из-за стремления Украины вступить в НАТО. Президент США также напомнил о том, что российская сторона неоднократно на протяжении долгого времени заявляла о недопустимости вступления Украины в альянс.

Вместе с этим глава Белого дома заявил, что не желал бы вводить вторичные санкции против России, так как хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин заключил сделку по урегулированию конфликтна на Украине.

«Если мы сможем это сделать, я думаю, что это будет того стоить. Я бы хотел убедиться, что он (Путин. — Прим. ред) доведет дело до конца, и я думаю, так и будет. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть. Но я считаю, что сделал бы это, если бы он не выполнил свою работу», — заявил Трамп.

Днём ранее Трамп также отмечал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не оставляет надежды на включение Украины в состав НАТО. Но такого никогда не будет.

В свою очередь Владимир Путин ранее не раз отмечал, что для урегулирования конфликта Украина, в том числе должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта Трамп говорил, что Зеленский затягивает подписание соглашения с США по минеральным ресурсам, планируя отказаться от сделки совсем. И в этой связи, по словам президента США, у Зеленского будут «большие, очень большие проблемы».

Вместе с этим французская газета Le Monde ранее написала, чтоЗеленский оказался загнанным в угол предлагаемым Трампом проектом соглашения по недрам. Отмечается, что новое соглашение поставит под полный контроль США все крупные инвестиции в инфраструктуру и минеральные ресурсы Украины.

Обозреватели The Wall Street Journal 29 марта отметили в своей публикации, что Киев, вероятнее всего, не сможет принять новые условия соглашения с США о ресурсах, что приведёт к очередному витку конфликта между сторонами.