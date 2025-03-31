Москва, 1 апреля, 2025, 01:51 — ИА Регнум. Водительские удостоверения, срок действия которых истек в России в апреле в 2022 году и затем автоматически был продлен, необходимо заменить, второй раз автоматическое продление не действует. Это следует из вступившего 1 апреля в силу постановления правительства.

Водительское удостоверение

Согласно постановлению правительства России если срок действия удостоверения истекал в 2022-2024 годах, его автоматически продлевали ещё на три года. Соответственно, для водителей, срок действия удостоверений которых в апреле 2022 года продлили на три года, с 1 апреля текущего года подошло время для прохождения процедуры переоформления.

Для этого водителям необходимо пройти медкомиссию, заплатить пошлину и явиться в Госавтоинспекцию за новым удостоверением. При этом за езду с недействительными правами в России предусмотрен штраф от пяти тыс. до 15 тыс. рублей и отстранение от управления транспортным средством до восстановления прав.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России с 1 апреля начнет действовать штраф для иностранных автомобилистов, которые оформили вид на жительство или гражданство РФ, но в течение года не поменяли водительские права.

Кроме того, с 1 апреля отменяется возможность упрощенного обмена иностранных водительских удостоверений на российские.

Начиная с 1 января этого года размер штрафов в России за нарушения ПДД увеличился в среднем в 1,5 раза. Например, если ранее штраф за превышение скорости составлял от 500 до 5000 рублей, то теперь он варьируется от 750 до 7500 рублей.