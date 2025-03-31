Лондон, 1 апреля, 2025, 01:34 — ИА Регнум. Представители военного руководства Великобритании, Франции и Украины в ближайшие дни проведут встречу, посвящённую украинскому урегулированию. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба британского премьер-министра Кира Стармера.

Rwendland Кир Стармер

Отмечается, что необходимость проведения такой встречи Стармер обсуждал в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В ходе разговора Стармер и Зеленский подвели итоги своего визита в Париж на прошлой неделе и согласились с наличием реального потенциала для поддержки безопасности Украины в долгосрочной перспективе.

Стармер добавил, что встреча британского, французского и украинского военного руководства в ближайшие дни позволит продвинуться вперед на следующем этапе детального планирования шагов, которые все члены «коалиции желающих» могут сделать для поддержки Киева.

В свою очередь, Зеленский заявил, что власти Украины готовят совместную с Великобританией встречу военных представителей «для подготовки контингентов». Предположительно, встреча состоится в конце недели на территории Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, встреча главы киевского режима Зеленского с лидерами западных стран, поддержавших размещение миротворцев на Украине, станет «пиром во время чумы».

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон выдвинули свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Программа предполагает ввод европейского военного контингента в эту страну, когда будет объявлено перемирие. Позже Макрон уточнил, что главы европейских стран могут разместить войска в нескольких ключевых городах Украины: Киеве, Львове и Одессе. Он также добавил, что эти миротворческие силы в случае нападения на Украину смогут дать «военный ответ».

27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва категорически против размещения военного контингента Запада на Украине, такое решение чревато прямым столкновением России с НАТО. В Британии прекрасно осознают опасность «разыгрываемой геополитической партии», поэтому активно пытаются продвигать «обезличенную» идею формы миротворцев, добавила дипломат.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее предупредил, что любой прибывший на украинскую территорию без согласия и разрешения на то России контингент станет законной целью для ВС РФ.