Санкт-Петербург, 1 апреля, 2025, 01:26 — ИА Регнум. Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг попросил судейский комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотреть действия главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер СКА Роман Ротенберг

В понедельник в Санкт-Петербурге СКА одержал победу над «Динамо» со счётом 5:3 в третьей игре стартового раунда Кубка Гагарина. Теперь общий счёт в противостоянии — 2:1 в пользу москвичей.

«Обращаюсь к судейской комиссии. Главный тренер «Динамо», Алексей Николаевич Кудашов, регулярно бросает бутылку на лёд. Такое поведение было замечено ещё в период его работы с «Локомотивом», и оно повторяется постоянно. Прошу разобраться», — заявил Ротенберг в интервью КХЛ ТВ.

Помимо этого, Ротенберг обратился к иностранным хоккеистам московского «Динамо» и призвал их уважать Россию. Главный тренер СКА обвинил зарубежных игроков московского клуба в неподобающем поведении по ходу матча серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Хочу поблагодарить наших ребят, они бились друг за друга и не обращали внимание на какие-то околохоккейные истории. Если бы Евгений Кузнецов, когда он побеждал в НХЛ, или мы так себя вели в Канаде или США, как иностранцы из «Динамо», то мы бы не вышли из этого дворца просто. Они не воспитанники «Динамо», просто купленные игроки, их не воспитал главный тренер «Динамо», но они должны понимать, что находятся в России, и должны уважать страну», — заявил Ротенберг во время пресс-конференции, текст которой СКА опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

Как передавало ИА Регнум, 23 марта в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» победил тольяттинскую «Ладу», а ЦСКА обыграл балашихинский «Витязь». В первом раунде плей-офф ЦСКА встретится с минским «Динамо».

22 марта санкт-петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась по буллитам со счётом 3:2.

Действующий обладатель Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург» — сыграет с омским «Авангардом» в первом раунде плей-офф КХЛ. «Металлург» занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» стал шестым.