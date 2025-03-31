Москва, 1 апреля, 2025, 00:52 — ИА Регнум. Женщина, которая была за рулем автомобиля, упавшего с пятого этажа паркинга на западе Москвы, предварительно, перепутала педали газа и тормоза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник из правоохранительных ведомств.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Предварительно, водитель перепутала педали и нажала на газ вместо тормоза. После падения автомобиль загорелся», — сообщил источник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло вечером 31 марта. Машина Volkswagen рухнула с парковки на Крылатской улице в Москве, после чего загорелась. Отмечается, что женщина, которая находилась за рулем автомобиля, погибла на месте. Машина выгорела полностью.

25 июня 2024 года легковой автомобиль BMW, в котором находились двое взрослых и ребёнок, вылетел с третьего этажа парковки в торговом центре «Галерея» в Краснодаре. Позднее в МВД уточнили, что в салоне транспортного средства находились 37-летний водитель, женщина и мальчик. Все они от полученных травм скончались на месте ДТП.