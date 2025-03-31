Киев, 1 апреля, 2025, 00:32 — ИА Регнум. Информацию западных СМИ о подготовке к выборам президента на Украине опроверг глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Его слова 31 марта приводит украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Выборы. Украина

«Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Мы, наоборот, постоянно работаем над тем, чтобы успокаивать наших коллег из других политических партий и фракций, потому что они постоянно вот уже два года говорят, что вот-вот выборы», — уточнил Арахамия.

Депутат напомнил, что все парламентские партии и группы подписали документ о том, что выборы должны состояться через полгода после отмены военного положения. Арахамия подчеркнул, что на сегодняшний день данная позиция не изменилась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как утверждал 30 марта британский журнал The Economist, ссылаясь на информацию от представителей правительства, на Украине началась подготовка к тому, чтобы нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский вновь стал президентом. Источники не уточнили сроки, но сообщили, что выборы могут состояться летом — возможно, даже в начале июля.

Глава ЦИК Украины Олег Диденко заявил, что на Украине власти хотят изменить законодательство страны для отсрочки проведения выборов после отмены военного положения.

О необходимости новых выборов на Украине заявлял и президент США Дональд Трамп.Он также отмечал, что рейтинг Зеленского не превышает 4%. В марте спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отметил, что киевский режим согласился на проведение выборов. Власти Украины этого не подтверждали.

27 марта глава российского государства Владимир Путин предложил рассмотреть вариант введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов и приведения к власти правительства, пользующегося доверием народа. С этим правительством уже можно было бы подписывать мирные соглашения, отметил президент РФ. Генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ заявил, что организация считает киевский режим легитимным.

В свою очередь, Путин неоднократно подчеркивал нелегитимность Зеленского, который отменил президентские выборы под предлогом военного положения в мае 2024 года. Кроме того, украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государства в случае введения в стране военного положения. По словам президента России, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, остальные утратили свою правомочность.