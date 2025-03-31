Вашингтон, 1 апреля, 2025, 00:23 — ИА Регнум. США выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине через полное прекращение огня и переговоры между Москвой и Киевом, отвергая идею временного управления. Об этом на брифинге 31 марта заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

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«Мы работаем с осознанием того, что переговоры потребуют от России и Украины принятия жестких решений и компромиссов. И мы работаем с Россией и Украиной, и мы намерены продолжать нашу работу, чтобы усадить их за стол переговоров», — заявила Брюс.

Она добавила, что идея России о временном управлении на Украине не получила поддержку со стороны президента США Дональда Трампа, так как Белый дом считает, что Украина является «конституционной демократией».

Брюс также подтвердила приверженность США дипломатии для достижения устойчивого мира и указала на позицию Трампа о необходимости немедленного прекращения огня.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 27 марта предложил ввести на Украине внешнее управление. В данном случае, уточнил российский лидер, возможно введение временного управления в рамках миротворческой деятельности ООН. По мнению президента, такой вариант позволил бы провести демократические выборы и сформировать в стране дееспособное правительство, пользующееся доверием народа.

Путин ранее также неоднократно подчёркивал нелегитимность главы киевского режима Владимира Зеленского, который отменил президентские выборы под предлогом военного положения в мае 2024 года. Кроме того, украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государства в случае введения в стране военного положения. По словам президента России, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, остальные утратили свою правомочность.

По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в следственном изоляторе по подозрению в госизмене, после того как президент России заявил о необходимости обсудить создание на Украине временного правительства под контролем ООН, у Зеленского осталось два варианта действий: провести выборы или столкнуться с Россией в одиночку.