Мадрид, 31 марта, 2025, 23:59 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Кая Каллас совместно с главами МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании, выступили за сохранение российских активов в состоянии заморозки до прекращения конфликта на Украине. Об этом 31 марта сообщается в совместном заявлении министров, опубликованном на сайте испанского МИД.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Мы вновь заявляем, что активы России должны оставаться под арестом до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну против Украины и не возместит ей причиненный ущерб», — уточняется в документе, который распространили после встречи глав МИД стран G5 в Мадриде, к которой присоединились представители Великобритании, Украины и Евросоюза.

Кроме того, страны также выразили готовность продолжать оказывать давление на Россию, в том числе вводить новые санкции, чтобы «предоставить Украине наилучшие возможности для обеспечения справедливого и прочного мира».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встреч в Мадриде заявил, что ее участники призывают назначить дату, когда нужно прекращать переговоры с Россией о мирном урегулировании на Украине. По его мнению, РФ получила обещания со стороны США, поэтому нельзя «вечно ждать», когда стороны достигнут соглашения.

В ЕС на протяжении последних трех лет безуспешно ищут предлоги, как оправдать конфискацию замороженных активов. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2025 года признал, что это сделать невозможно, так как подобный шаг противоречит международному праву.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что изъятие замороженных российских активов будет воровством, как бы это ни называли, и оно не останется безнаказанным. Он отметил, что такая кража денег приблизит разрушение с таким трудом созданной системы, которая десятилетиями обеспечивала процветание Западу.