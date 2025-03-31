Москва, 31 марта, 2025, 23:55 — ИА Регнум. С 1 апреля 2025 года на портале Госуслуг в России стартует сервис «Сим-карты», который позволит гражданам контролировать зарегистрированные на них абонентские номера. Об этом 31 марта сообщили в Минцифры.

ИА Регнум Сим карты

В ведомстве пояснили, что с помощью сервиса пользователи смогут в реальном времени узнать, сколько SIM-карт оформлено на их имя, и оперативно выявить возможные «серые» оформления без обращения к операторам связи.

«С 1 апреля операторы не смогут оформить более 20 сим-карт гражданину России и более 10 сим-карт — иностранцу. Если число ваших сим-карт уже превышает эти лимиты, нужно отказаться от лишних. Россиянам — до 1 ноября, всем остальным — до 1 июля», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там пояснили, что данные меры необходимы для борьбы с оформлением SIM-карт мошенниками для массовых обзвонов.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство готово к запуску с 1 апреля нового сервиса на портале «Госуслуги», благодаря которому россияне смогут проверять все SIM-карты, зарегистрированные на них.

5 марта сообщалось, что на портале «Госуслуги» может появиться сервис для самозапрета на оформление SIM-карт. Вице-премьер Дмитрий Григоренко объяснил, что злоумышленники часто используют SIM-карты, зарегистрированные на других граждан с помощью украденных персональных данных.

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон об ограничении количества SIM-карт для одного абонента. Новые требования коснулись россиян, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, иностранцы и лица без гражданства смогут оформлять на себя не более 10 абонентских номеров, при этом договоры с операторами связи они должны заключать только лично — в офисах, предъявив документ, удостоверяющий личность. В договоре о предоставлении услуг связи должно быть указано устройство, на которое планируется установить SIM-карту.