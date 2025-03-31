Вашингтон, 31 марта, 2025, 23:34 — ИА Регнум. Заявления обеих сторон украинского конфликта вызвали недовольство у президента США Дональда Трампа. Об этом 31 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга.

Global Look Perss/ Sergey Elagin/Business Online

Как указала официальный представитель Белого дома, Трамп упорно работает над достижением сделки о мире между Украиной и Россией, и он высказал недовольство заявлениями руководителей обеих сторон конфликта.

"Он говорил о том, что, по его мнению, должно произойти, чтобы конфликт завершился. Он продолжает упорно работать над этим. И наши команды продолжают взаимодействие", - подчеркнула Левитт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как отметил 30 марта американский телеканал NBC News, Трамп якобы был «очень зол и взбешен» после слов российского лидера Владимира Путина о главе киевского режима Владимире Зеленском. Отмечалось, что поводом для этого стало предложение российского лидера о возможности создать на Украине переходное правительство под внешним управлением под эгидой ООН.

Также Трамп, по данным того же NBC News, пригрозил ввести пошлины на российскую нефть в размере от 25% до 50%, если РФ не согласится на сделку по мирному урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома отметил, что намерен провести новый телефонный разговор с Путиным на предстоящей неделе.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что высказывания Трампа о том, что он якобы разозлился на российского коллегу Путина из-за его слов о главе киевского режима Зеленском, были опубликованы в пересказе, без подтверждающих цитат. Песков добавил, что Россия также работает с США над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Отдельно Песков подчеркнул, что Путин остается открытым к контактам с Трампом, по мере необходимости их разговор будет оперативно организован.