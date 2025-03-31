Вашингтон, 31 марта, 2025, 23:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пока не думает о возможности баллотироваться на третий срок. Об этом 31 марта заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга.

Как пояснила представитель Белого дома, президента США отвечает на вопросы о третьем сроке «с улыбкой», честно и открыто.

«Он сказал, что это не то, о чем он думает. Ему предстоят четыре года и много работы», — отметила Левитт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп не исключал вероятное переизбрание на третий срок, несмотря н то, что американская конституция не допускает такую возможность, в соответствии с 22-й поправкой.

Трамп заявил, что многие люди хотят, чтобы он пошел на третий срок, а сам он в ответ на такие вопросы говорит, что рассуждать об этом ещё очень рано.

В январе член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Энди Оглс внёс в конгресс резолюцию с предложением изменить 22-ю поправку к Конституции США таким образом, чтобы президенты, пришедшие на второй срок с перерывом после первого, могли баллотироваться на третий. Это дало бы Трампу возможность побороться за пост в 2028 году.