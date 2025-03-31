Москва, 31 марта, 2025, 22:56 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик вечером 31 марта прибыл в Москву.

Global Look Press Милорад Додик

Глава республики посетил Могилу Неизвестного солдата и записал оттуда видеосообщение, которое было опубликовано в соцсети X (бывший Twitter).

«Я прибыл в Москву. Каждый мой визит сюда начинаю с посещения Могилы Неизвестного солдата, чтобы отдать почести 28 миллионам погибших русских людей во Второй мировой войне», — заявил Додик.

Он добавил, что планирует посетить Москву 9 мая по приглашению президента России Владимира Путина на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля суд Боснии и Герцеговины заочно приговорил Додика к одному году тюрьмы по делу о несоблюдении решений Верховного представителя по БиГ. Приговор Додику помимо лишения свободы включает шесть лет запрета на занятие политической деятельностью. Глава республики признан виновным в несоблюдении решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта.

До этого, в августе 2023 года, прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Додика. Основанием стал его указ, утвердивший принятый парламентом энтитета закон о недействительности решений конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской. Это означало невыполнение предписаний Шмидта, которого в Баня-Луке не считают законным Верховным представителем по БиГ, так как его назначение не подтвердил Совбез ООН.

Сторона обвинения 19 февраля потребовала как можно строже наказать Додика и запретить ему находиться на государственных и муниципальных должностях. Максимальное наказание, предусмотренное законом, составляет 5 лет тюрьмы и 10 лет запрета госслужбы.