Тирасполь, 31 марта, 2025, 22:45 — ИА Регнум. МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) вечером 31 марта опроверг заявление службы информации и безопасности Молдавии о нахождении депутата парламента этой страны от оппозиционного блока «Победа» Александра Нестеровского на территории непризнанной республики.

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«Правоохранительные органы ПМР не располагают данными о пребывании господина Нестеровского на территории Приднестровья», — говорится в Telegram-канале МИД непризнанной республики.

Во внешнеполитическом ведомстве ПМР отметили, что информация, распространенная молдавскими властями, не соответствует действительности.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта глава службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что посольство РФ якобы помогло Нестеровскому уйти от правосудия. По его утверждению, за день до оглашения приговора парламентарий смог попасть на территорию дипмиссии, а позднее его вывезли в Приднестровье на машине с дипломатическими номерами.

В этот же день позже МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В министерстве потребовали, чтобы трое сотрудников дипмиссии должны покинуть республику.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что враждебные действия Молдавии в отношении российских дипломатов не останутся без адекватного и жесткого ответа.Захарова подчеркнула, что посольство России в Кишинёве действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции и не вмешивается во внутренние дела Молдавии.

Ранее, 19 марта, суд в Молдавии заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы и объявил его в розыск. Он признан виновным в пассивной коррупции и принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы.

В тот же день адвокат Нестеровского Анатолий Пител сообщил, что депутат получил российское гражданство. По его словам, власти республики с помощью сфабрикованных уголовных дел хотели устроить показательный судебный процесс, чтобы запугать оппозицию.