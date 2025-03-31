Москва, 31 марта, 2025, 22:38 — ИА Регнум. Военные расходы и расходы на силовые структуры США достигли баснословных сумм, при этом в Вашингтоне пытаются привлечь союзников по НАТО к наращиванию финансирования коллективной обороны. Об этом 31 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как уточнил Рябков, военные расходы США и расходы на силовые структуры в целом превысили триллион долларов. При этом американская сторона пытается «выбить побольше денег» из союзников по НАТО, а отдельные партнёры из числа стран, входящих в альянс и агрессивно настроенных к России, готовы опережать желания Вашингтона и принимать на себя повышенные обязательства в сфере обороны, приуроченные к каким-то датам.

Как предположил дипломат, подобные действия со стороны стран НАТО могут быть приурочены к новой встрече с президентом США Дональдом Трампом.

«Но мы помним, как повышенные социалистические обязательства порой недовыполнялись в силу объективных причин. Понаблюдаем за тем, как у этой капиталистической «комсомолии» из Брюсселя хватит порыва и энтузиазма для того, чтобы выполнить всё, осваивая бюджетную «целину» в своих странах», — добавил Рябков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, США не выйдут из Североатлантического альянса, резкая риторика используется ими, чтобы «пришпорить» партнеров. Расставание США и НАТО, по словам дипломата, до сих пор выглядит как невообразимое событие.

Рябков добавил, что смычка европейских элит с американскими происходила на протяжении десятилетий на почве теснейшего взаимодействия во всех сферах, включая безопасность.

Трамп в декабре 2024 года, когда он был избранным главой Белого дома, назвал ключевым условием для дальнейшего участия страны в НАТО выполнение союзниками по альянсу своих финансовых обязательств.

Американский бизнесмен, глава департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илон Маск 2 марта поддержал предложение по выходу США из ООН и НАТО. Позднее, 9 марта, он согласился с мнением о том, что Европа считает США «банкоматом», и вновь одобрил идею выхода страны из НАТО.

7 марта Трамп в очередной раз потребовал, чтобы все члены НАТО вносили справедливый вклад в финансирование обороны. Он пригрозил, что государства, которые этого не делают, будут лишены защиты альянса. Глава Белого дома также усомнился, что участники объединения придут на помощь США, если стране потребуется защита.