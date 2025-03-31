Белгород, 31 марта, 2025, 22:31 — ИА Регнум. Над Брянской областью вечером 31 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали шесть украинских беспилотников. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В период с 20:45 до 21:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

В это же время губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА пострадавших и разрушений на земле нет. В настоящий момент на месте работают оперативные и экстренные службы, написал глава области в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО за сутки сбили пять американских авиабомб JDAM и 150 дронов украинских формирований. Уточнялось, что в течение суток авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам запуска дронов, складам боеприпасов, оружия и имущества противника, а также по пунктам временной дислокации украинских бойцов и воюющих на стороне Киева иностранных наемников в 147 районах.

В ночь на 31 марта силы ПВО армии России ликвидировали 66 беспилотников украинских войск в небе над несколькими регионами РФ. Из этого числа 41 дрон удалось нейтрализовать в Брянской области, 24 — в небе над Калужской областью и один — над Курской областью.