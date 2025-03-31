Киев, 31 марта, 2025, 22:01 — ИА Регнум. В Киеве сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) напал на женщин, слушавших русские песни. Об этом 31 марта сообщило украинское издание «Страна. ua».

unsplash

В соцсетях разошлось видео, как мужчина обзывает женщин, сидящих в беседке, а также хватает за волосы и бьет по голове одну из них. Установлено, что это Александр Белошвец, он числится санитарным инструктором в киевском ТЦК.

При этом столичная полиция описала конфликт так, будто ветеран ВСУ пострадал в драке, начавшейся из-за публичного прослушивания русской музыки. При этом ведомство умолчало то, что он напал на женщин и бил их.

Как передавало ИА Регнум, в феврале петиция о запрете песен на русском языке на Украине, размещенная на сайте правительства страны, набрала 25 тыс. подписей, необходимых, чтобы ее рассмотрел кабинет министров. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль после этого отметил, что в украинском и международном законодательстве нет рычагов для введения подобных ограничений.

Весной 2024 года песня «Да, я русский» заняла второе место в украинской версии музыкального сервиса Spotifу. В ней воспевается принадлежность к русской культуре. Когда о популярности композиции стали сообщать в соцсетях, ее убрали из списка хитов.

При этом на Украине власти ведут борьбу с использованием русского языка. Министр образования Оксен Лисовой в октябре 2024 года заявил, что поддерживает идею запретить школьникам общаться на русском.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в январе в ходе интервью блогеру Лексу Фридману отказался от его предложения говорить на русском языке. Украинский политик объяснил это ненавистью к русскому народу. Он также не хотел, чтобы его выступление использовали в качестве подтверждения, что украинцы и русские являются одним народом.