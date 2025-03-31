Париж, 31 марта, 2025, 21:26 — ИА Регнум. Лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен, которой суд запретил избираться в органы власти на пять лет, назвала приговор политическим, чтобы не дать ей баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

Global Look Press/Lionel Urman/Keystone Press Agency

«Суд объяснил, что апелляция бесполезна, чтобы не дать мне быть кандидатом, так что это политическое решение. Мне было всё понятно», — заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1, отвечая на вопрос, почему она покинула заседание суда до окончания зачитывания приговора.

Она добавила, что ей не дали права на защиту. При этом политик заявила, что подаст апелляцию как можно скорее.

«С первых часов этого процесса я понимала, что нас будут судить в максимально предвзятой манере. Это голоса миллионов французов, с которыми не считаются», — подчеркнула Ле Пен.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта суд в Париже приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года, два из которых условно, и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Её признали виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов. Адвокат Ле Пен Родольф Босселю заявил, что политик намерена подать апелляцию.

Ле Пен трижды баллотировалась на выборах президента Франции. В 2012 году она проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017-м и 2022-м выходила во второй тур, но оба раза уступила действующему главе государства Эммануэлю Макрону с небольшой разницей по количеству голосов.

По данным исследования Journal du Dimanche, в первом туре выборов за Ле Пен были готовы проголосовать 37% респондентов, она лидирует среди всех других потенциальных кандидатов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Европе не гнушаются выходом за рамки демократии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приговор Ле Пен стал следствием агонии либеральной демократии.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что приговор в отношении Ле Пен «быстро состряпан», чтобы устранить конкурента на президентских выборах 2027 года.