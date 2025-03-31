Вашингтон, 31 марта, 2025, 21:23 — ИА Регнум. Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн намерен быть на матче, на котором российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, забившего в лиге 894 гола. Об этом 31 марта сообщил вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

Global Look Press/Gerry Angus/Icon Sportswire

Издание «Чемпионат» попросило подтвердить информацию, что Беттмэн будет посещать все следующие матчи с Овечкиным, пока он не побьет рекорд.

«Комиссионер планирует присутствовать на матче, в котором будет установлен рекорд», — ответил Дэйли.

Как передавало ИА Регнум, Овечкин 30 марта забил 37-й гол в текущем сезоне НХЛ и 890-й — во всех регулярных чемпионатах лиги. Таким образом он сократил отставание от рекорда Гретцки до четырех шайб. Ближайший матч «Вашингтона» пройдет 2 апреля.

В декабре 2024 года Беттмэн заявил, что вместе с Гретцки будет приходить на все матчи Овечкина, после того, как он забьет 890-ю шайбу. Глава НХЛ отметил, что не может пропустить момент, когда будет побит рекорд.