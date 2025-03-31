Москва, 31 марта, 2025, 20:56 — ИА Регнум. Машина упала с четвертого этажа парковки на западе Москвы, водитель погиб. Об этом 31 марта сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Машина Volkswagen рухнула с четвертого этажа парковки на Крылатской улице в Москве, после чего загорелась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в автомобиле находился человек, он погиб. Машина выгорела полностью.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня 2024 года легковой автомобиль BMW, в котором находились двое взрослых и ребёнок, вылетел с третьего этажа парковки в торговом центре «Галерея» в Краснодаре. Позднее в МВД уточнили, что в салоне транспортного средства находились 37-летний водитель, женщина и мальчик. Все они от полученных травм скончались на месте ДТП.

В процессе расследования правоохранители выдвинули несколько версий. К предположению о том, что водитель мог перепутать педали газа и тормоза, добавились ещё две. Правоохранители допускали, что мужчина намеренно нажал на педаль газа и направил авто с третьего этажа парковки. Также следствие не исключало, что машина могла быть технически неисправна или кто-то умышленно нанёс ей повреждения. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

26 июня стали известны подробности о водителе упавшей с парковки в Краснодаре BMW. «Российская газета» сообщила, что мужчина мог сменить имя. По информации издания, он владел краснодарским центром восстановления личности «Высота», предоставляющим лечение от различных видов зависимости, таких как алкоголизм, наркомания и игромания.

По информации Telegram-канала «112», супруг погибшей женщины узнал о смерти жены и сына из сообщений СМИ.