Березники, Пермский край, 31 марта, 2025, 20:49 — ИА Регнум. Двое работников погибли при выполнении ремонта в калийной шахте в городе Березники в Пермском крае. Об этом 31 марта сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Иван Шилов ИА Регнум

«В калийной шахте Березников в ходе проведения ремонтных работ в руднике БКПРУ-4 были смертельно травмированы два работника компании «Уралкалий-Ремонт», — написал он в Telegram-канале.

Махонин сообщил, что создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля два человека погибли в результате обрушения породы в шахте в городе Соликамске Пермского края. По словам Махонина, это произошло в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола шахты.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).