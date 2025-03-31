Мадрид, 31 марта, 2025, 20:33 — ИА Регнум. Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция готовы ввести новые санкции против России, пытаясь добиться прекращения спецоперации на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих стран, опубликованном 31 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Главы МИД провели встречу в Мадриде. По ее итогам они заявили о принятии дополнительных обязательств по оказанию военной помощи Украине.

«Мы также готовы оказать дальнейшее давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая принятие новых санкций», — говорится в декларации, размещенной на сайте МИД Испании.

В заявлении говорится, что Европа в последнее время предоставляет киевскому режиму порядка 60% от общих объемов военной помощи. Авторы декларации также призвали к тому, чтобы Европа стала более суверенной и самостоятельной.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встреч в Мадриде заявил, что ее участники призывают назначить дату, когда нужно прекращать переговоры с Россией о мирном урегулировании на Украине. По его мнению, РФ получила обещания со стороны США, поэтому нельзя «вечно ждать», когда стороны достигнут соглашения.

РФ и США в ходе переговоров в Эр-Рияде 24 марта договорились о возобновлении Черноморской зерновой инициативы. Для этого нужно отменить ряд антироссийских санкций, в том числе в отношении «Россельхозбанка», занимающегося расчетами, связанными с сельхозпродукцией.

27 марта портал Euractiv сообщил, что Евросоюз отказывается смягчать антироссийские санкции. При этом такой шаг может помешать исполнению договоренностей, достигнутых Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта сообщил, что против России ввели уже 28 595 санкций. Он также призвал не рассчитывать на ослабление экономического давления со стороны Запада. Ранее глава государства указал на то, что Запад хотел рестрикциями ослабить Россию, но результат получился обратный.