Москва, 31 марта, 2025, 20:23 — ИА Регнум. США не выйдут из Североатлантического альянса, резкая риторика используется ими, чтобы «пришпорить» партнеров. Об этом 31 марта заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Global Look Press/Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency

«Я не думаю, что это произойдет. Я думаю, что в риторике, в вокабуляре, в лексике, которой пользуется нынешняя администрация [США], присутствует определенная доля бравады. Я думаю, что это элемент такого вербального кнута, которым можно пришпорить «натовскую лошадь», — отметил он в интервью журналу «Международная жизнь».

Рябков добавил, что смычка европейских элит с американскими происходила на протяжении десятилетий на почве теснейшего взаимодействия в сфере безопасности, а также в области экономики, культуры, идеологии.

«И вот просто перерезать эту пуповину и сказать, что на этом «стоп»? По-моему, это из разряда невозможного», — подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США не выйдут из альянса при президенте Дональде Трампе. Он напомнил, что глава Белого дома высказывал требование к странам альянса нарастить соответствующие расходы для того, чтобы сохранить защиту со стороны США. Трамп также заявлял, что те, кто соответствует критериям по доле ВВП, которая должна вноситься в бюджет НАТО, получат гарантии безопасности от США, напомнил глава МИД РФ.

Трамп в декабре 2024 года, когда он был избранным главой Белого дома, назвал ключевым условием для дальнейшего участия страны в НАТО выполнение союзниками по альянсу своих финансовых обязательств.

Американский бизнесмен, глава департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илон Маск 2 марта поддержал предложение по выходу США из ООН и НАТО. Позднее, 9 марта, он поддержал мнение о том, что Европа считает США «банкоматом», и вновь поддержал идею выхода страны из НАТО.

7 марта Трамп в очередной раз потребовал, чтобы все члены НАТО вносили справедливый вклад в финансирование обороны. Он пригрозил, что государства, которые этого не делают, будут лишены защиты альянса. Глава Белого дома также усомнился, что участники объединения придут на помощь США, если стране потребуется защита.