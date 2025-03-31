Москва, 31 марта, 2025, 20:20 — ИА Регнум. Приговор в отношении главы парламентской фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен «быстро состряпан», чтобы устранить конкурента на президентских выборах 2027 года. Об этом 31 марта заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency Марин Ле Пен

«Главный смысл этого быстро состряпанного решения — устранение лидера одной из крупнейших партий Франции в преддверии президентских выборов 2027 года», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Медведев назвал приговор полной дискредитацией политического режима Франции. По его словам, народу этой страны стоит подумать об учреждении шестой республики.

Он также отметил сходство между приговором Ле Пен и отстранением от участия в президентских выборах в Румынии Кэлина Джорджеску.

«Похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии, где от участия в избирательном процессе под не менее надуманным предлогом был отстранен популярный кандидат Кэлин Джорджеску. Даже американцы в лице их вице-начальника [Джей Ди] Вэнса тогда вынуждены были отчитать европейскую либеральную шушеру на мюнхенском сборище», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта суд в Париже приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года, два из которых условно, и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Её признали виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов.

Ле Пен трижды баллотировалась на выборах президента Франции. В 2012 году она проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017-м и 2022-м выходила во второй тур, но оба раза уступила действующему главе государства Эммануэлю Макрону с небольшой разницей по количеству голосов.

По данным исследования Journal du Dimanche, в первом туре выборов за Ле Пен были готовы проголосовать 37% респондентов, она лидирует среди всех других потенциальных кандидатов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Европе не гнушаются выходом за рамки демократии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приговор Ле Пен стал следствием агонии либеральной демократии.

Вэнс 14 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности жестко раскритиковал Евросоюз за цензуру и заявил о слабости европейских демократий. Он отметил, что в настоящее время власти в Европе боятся собственных избирателей. В качестве примера он привел ситуацию с отменой выборов в Румынии. 31 марта сын американского лидера Дональд Трамп — младший заявил, что приговор Ле Пен говорит о правоте Вэнса.