Мадрид, 31 марта, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Главы МИД нескольких стран Евросоюза предлагают назначить дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине. Об этом 31 марта заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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«Как собравшиеся здесь политики, мы считаем, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня», — сообщил он журналистам после встречи в Мадриде с коллегами из Польши, Германии, Франции, Италии и Испании, Великобритании и Украины.

По мнению Сикорского, Россия получила ряд обещаний со стороны США, а Украина якобы готова к режиму прекращения огня без условий. Он заявил, что нельзя вечно ждать окончания переговоров.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 13 марта назвал правильной инициативу о перемирии на Украине. При этом он отметил важность ряда нюансов в этом вопросе. Глава государства указал на то, что нужно понять, кто будет следить за соблюдением режима прекращения огня, и насколько весомыми будут соответствующие приказы киевского режима украинским военным. Также нельзя допустить, чтобы Киев использовал перемирие для наращивания военного потенциала.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский 28 марта заявил, что не готов вести переговоры с российским лидером. Украинский политик захотел общаться с представителями «альтернативных центров влияния» в РФ. При этом днем ранее он говорил, что готов к диалогу с Путиным.