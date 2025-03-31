Берн, 31 марта, 2025, 19:52 — ИА Регнум. В Швейцарии проводят расследование в отношении 14 граждан, задействованных в вооруженном конфликте с Россией качестве наемников на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 марта заявил официальный представитель военной юстиции страны Флориан Мензи.

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«В настоящее время военная юстиция ведет 14 производств по подозрению в прохождении иностранной военной службы на Украине», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Согласно законодательству Швейцарии, гражданам страны запрещено участвовать в наемнической деятельности в иностранных армиях. За это преступникам грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы до трех лет.

Также отмечается, что ведомство на данный момент не проводит расследование обстоятельств ликвидации швейцарского наемника в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта швейцарская телерадиокомпания RTS сообщила о ликвидации 25-летнего наемника из Швейцарии, состоявшего на учете в психиатрической больнице. Уточнялось, что он также некоторое время находился в лагере для несовершеннолетних преступников, регулярно совершал жестокие правонарушения, а в июне 2024 года, вопреки швейцарским законам, вступил в ряды наемников ВСУ и в декабре погиб.

В начале марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин привел данные о том, что в ВСУ против России воюют более 3,3 тыс. наемников. Затем президент РФ Владимир Путин уточнял, что иностранные военные, участвующие в вооруженном противостоянии в зоне спецоперации на стороне киевского режима, не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.