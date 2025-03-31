Швейцария расследует дело о наемничестве против 14 граждан, воюющих в ВСУ
Берн, 31 марта, 2025, 19:52 — ИА Регнум. В Швейцарии проводят расследование в отношении 14 граждан, задействованных в вооруженном конфликте с Россией качестве наемников на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 марта заявил официальный представитель военной юстиции страны Флориан Мензи.
«В настоящее время военная юстиция ведет 14 производств по подозрению в прохождении иностранной военной службы на Украине», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».
Согласно законодательству Швейцарии, гражданам страны запрещено участвовать в наемнической деятельности в иностранных армиях. За это преступникам грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы до трех лет.
Также отмечается, что ведомство на данный момент не проводит расследование обстоятельств ликвидации швейцарского наемника в Курской области.
Как передавало ИА Регнум, 30 марта швейцарская телерадиокомпания RTS сообщила о ликвидации 25-летнего наемника из Швейцарии, состоявшего на учете в психиатрической больнице. Уточнялось, что он также некоторое время находился в лагере для несовершеннолетних преступников, регулярно совершал жестокие правонарушения, а в июне 2024 года, вопреки швейцарским законам, вступил в ряды наемников ВСУ и в декабре погиб.
В начале марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин привел данные о том, что в ВСУ против России воюют более 3,3 тыс. наемников. Затем президент РФ Владимир Путин уточнял, что иностранные военные, участвующие в вооруженном противостоянии в зоне спецоперации на стороне киевского режима, не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.