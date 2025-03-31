Москва, 31 марта, 2025, 19:51 — ИА Регнум. «ФосАгро» успешно закрыла книгу заявок по выпуску облигаций на 250 млн долларов со ставкой в 7,5% годовых. Размещение выпуска состоится 1 апреля на Московской бирже. Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк». Срок обращения облигаций — 2,5 года. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По мнению аналитиков, такой рекордно низкий уровень ставки купона среди всех размещений в иностранной валюте, реализованных на российском первичном рынке облигаций с начала 2025 года, свидетельствует о высоком доверии инвесторов к стратегии развития компании.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг. Ранее оно также подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на наивысшем уровне ruААА со стабильным прогнозом.

По мнению «Эксперт РА», «ФосАгро» сохраняет уровень долговой нагрузки, соответствующий максимальной положительной оценке. График погашения и степень диверсификации долгового портфеля — на комфортном уровне. Валютные риски оцениваются агентством как невысокие. Аналитики также замечают, что «ФосАгро» традиционно выплачивает дивиденды в соответствии с утвержденной дивидендной политикой.

Привлеченные средства компания сможет вложить в развитие своих производственных мощностей и рудно-сырьевой базы. В прошлом году «ФосАгро» направила на эти цели 75 млрд рублей. Результатом инвестиций стали масштабные успехи в области производства и сбыта продукции. Предприятия группы выпустили рекордные 11,8 млн тонн агрохимической продукции, это на 4,3% превысило показатели 2023 года.

Суммарно за последние три года «ФосАгро» инвестировала в развитие более 200 млрд рублей, досрочно выполнила «Стратегию развития — 2025» и уже верстает планы на новую «пятилетку». Так, на горно-обогатительном комбинате в Кировске в стадии реализации находится целый ряд инвестиционных проектов. В их числе строительство нового рудника для разработки месторождения «Плато Расвумчорр», суммарный объем капитальных вложений сюда составит около 38 млрд рублей, и развитие Восточного рудника, куда до 2035 года «ФосАгро» планирует направить свыше 33 млрд рублей.

В Балакове Саратовской области в активной фазе находится третий этап развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений MAP/DAP/NPS/NPK и наращиванием валового объёма производства. По завершению проекта производство на балаковском заводе прирастёт почти на миллион тонн и там будет производиться 3,5 млн тонн удобрений, востребованных российскими аграриями. Активно идёт возведение сернокислотной установки СК-20/1. Этот проект будет завершён во второй половине 2025 года и обеспечит прирост выработки серной кислоты на 750 тыс. тонн в год. В 2025 году «ФосАгро» также планируется завершить проекты по строительству в Балакове установки конверсии фосфогипса и развитию собственной генерации электроэнергии с увеличением её мощности в 1,5 раза — на 187 млн квт ч в год.