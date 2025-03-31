Москва, 31 марта, 2025, 19:51 — ИА Регнум. В рамках весеннего призыва, стартующего 1 апреля, к срочной службе в Вооруженных силах России планируется привлечь 160 тыс. человек. Об этом 31 марта сообщили в Минобороны.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В соответствии с указом президента от 31 марта 2025 года № 187, весной этого года предусмотрено направление 160 тысяч граждан», — заявили в ведомстве.

Призывные мероприятия пройдут в плановом порядке. По словам замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимира Цимлянского, срочников распределят между пунктами постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России. В новые регионы, где проводится специальная военная операция, они отправляться не будут, подчеркнул вице-адмирал.

Цимлянский отметил, что особенностью грядущей призывной кампании станет использование государственной информационной системы. Повестки призывникам будут направлять заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника или вручать лично. Электронный вариант же придет в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги», а в Москве срочники увидят его в личном кабинете на официальном портале мэра столицы Mos.ru.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в Вооруженные силы страны. Он продлится по 15 июля текущего года. Глава государства поручил правительству, исполнительным органам регионов и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом в армию.

В России с 2024 года возраст призыва увеличился до 30 лет. Срочная служба длится год. В прошлом году в армию были призваны 150 тыс. человек в весенний призыв и 133 тыс. человек — в осенний призыв. В настоящее время решение о призыве россиянина в армию действует в течение одной призывной кампании — весенней или осенней. В марте 2025 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении срока призыва в армию на срок до года.