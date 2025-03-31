Мариуполь, ДНР, 31 марта, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Шесть человек погибло при столкновении микроавтобуса Mercedes и дорожной спецтехники на трассе «Новороссия» в Донецкой народной республике (ДНР), в районе села Бердянское. Об этом 31 марта сообщил глава региона Денис Пушилин.

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«На данный момент в результате аварии шестеро погибших. Водитель микроавтобуса скончался в больнице», — написал он в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что автобус следовал по маршруту Краснодар — Мариуполь. Двое из пострадавших в ДТП находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое — в тяжелой.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель двух или более лиц. По информации ведомства, всего семь человек получили травмы.

«Назначены необходимые экспертизы, в том числе автотехническая. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавляется в Telegram-канале СК.

Как передавало ИА Регнум, рейсовый автобус и грузовик столкнулись утром 24 марта на Евпаторийском шоссе в районе аэропорта Симферополь, близ села Укромное. Водитель автобуса КАВЗ, следовавшего по маршруту из Аркадьевки в Симферополь, врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. Как позже заявил водитель автобуса, его ослепило солнце и он не заметил впереди стоящий прицеп с грузовиком.

В результате аварии шесть человек погибли, ещё 37 пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителя рейсового автобуса на месте происшествия. Установлено, что он был трезв. Пресс-служба Следственного комитета РФ проинформировала, что правоохранители задержали водителя рейсового автобуса.

Кроме того, на предприятии, в чьём ведении находится автобус, была изъята документация по техническому состоянию транспорта. СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшему по неосторожности смерть двух и более лиц.