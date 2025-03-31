Вашингтон, 31 марта, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Приговор главе фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен говорит о правоте слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о Европе. Об этом 31 марта заявил сын американского лидера Дональд Трамп — младший.

Global Look Press/Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency Джей Ди Вэнс

Вэнс 14 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности жестко раскритиковал Евросоюз за цензуру и заявил о слабости европейских демократий. Он уточнил, что в настоящее время власти в Европе боятся собственных избирателей. В качестве примера он привел ситуацию с отменой выборов в Румынии.

«Франция отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей участвовать в выборах?! Они просто пытаются доказать, что Вэнс был прав во всём?» — написал он в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта суд в Париже приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года, два из которых условно, и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Её признали виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Европе не гнушаются выходом за рамки демократии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приговор Ле Пен стал следствием агонии либеральной демократии.

Ле Пен трижды баллотировалась на выборах президента Франции. В 2012 году она проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017-м и 2022-м выходила во второй тур, но оба раза уступила действующему главе государства Эммануэлю Макрону с небольшой разницей по количеству голосов.

По данным исследования Journal du Dimanche, в первом туре выборов за Ле Пен были готовы проголосовать 37% респондентов, она лидирует среди всех других потенциальных кандидатов.