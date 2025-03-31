Донецк, 31 марта, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Участники автопробега «Дорога жизни объединяет» привезли из Ленинградской области капсулу с землей в Музей Великой Отечественной войны в Донецке. Об этом 31 марта заявил Луганский информационный центр.

Луганский Информационный Центр

Отмечается, что церемония передачи в рамках патриотического проекта «Побратимы-Победители» прошла на мемориальном комплексе Саур-Могила. В мероприятии участвовали представители национально-культурных общин Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Президент Ленинградской региональной общественной организации «Совет по межнациональному сотрудничеству» Юрий Паламарчук также добавил, что автопробег смог объединить представителей нескольких регионов.

«Мы передаем в торжественной обстановке эту вахту памяти о мужестве и героизме многонационального советского народа, мы передаем эту вахту памяти и говорим, что ничто не забыто и никто на забыт», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта из Санкт-Петербурга запустили первый рейсовый автобус до Мариуполя в рамках соглашения о побратимских связях двух городов. Губернатор города Александр Беглов отмечал, что таким образом будет повышена транспортная доступность возвращенных в Россию регионов, что еще крепче свяжет Северную столицу с городом-побратимом.