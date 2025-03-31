Рим, 31 марта, 2025, 19:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует посетить Белый дом и встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы договориться о смягчении американских пошлин на импорт. Об этом 31 марта сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Global Look PreIMAGO/Andrea Calandrass/ Джорджа Мелони

По информации издания, итальянский премьер пытается наладить отношения с американским лидером. Для этого она тщательно продумывает публичные высказывания, стараясь избежать раздражения Белого дома.

«Мелони скрупулезно избегает любой публичной критики президента США, и все, что она говорит о тарифах или стремлении к урегулированию конфликта на Украине, тщательно выверено», — говорится в материале.

Агентство при этом отметило, что пока действия Мелони не приносят плодов, автопроизводители в Италии подпадают под новые пошлины США так же, как и в других странах.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на ввоз любых автомобилей, произведенных за границей. Новый тариф начнет действовать 3 апреля. По мнению американского президента, эта мера будет стимулировать развитие отрасли в стране и возвращение производства в США.

Издание Politico назвало введение новых пошлин серьёзным ударом для европейского автопрома, переживающего кризис из-за снижения объемов продаж при конкуренции с китайскими производителями. Издание отметило, что около 20% экспорта машин из Европы приходится на США.

Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович при этом заявил, что ЕС вводит ответные торговые меры в отношении американских товаров. Они начнут действовать 1 апреля.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ИА Регнум заявил, что Трамп, вводя новые пошлины на товары из ЕС, пытается переоформить негласный договор с Европой, заключённый американскими глобалистами и евробюрократами. Эксперт отметил, что в США самый большой в мире торговый дефицит, страна с некоторыми партнерами торгует себе в убыток.