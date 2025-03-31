Санкт-Петербург, 31 марта, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Над могилой военного корреспондента «Известий» в Крыму надругались те, у кого особенно выражена ненависть к журналистам, рассказывающим правду, в том числе о специальной военной операции. Об этом в понедельник, 31 марта, заявил политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Заходский

В ночь на 31 марта неизвестные осквернили могилу военкора «Известий» Александра Федорчака, который погиб при исполнении должностных обязанностей в зоне спецоперации, а также могилы еще троих участников СВО.

«У нас в стране есть определенное количество людей, которые против специальной военной операции. Украинские спецслужбы постоянно находят таких людей, которые готовы совершать теракты разного рода, поджоги разных будок, военкоматов. Есть даже те, кто инициативно ищут выходы на украинские спецслужбы, предлагают своё содействие», — сообщил политолог.

Эксперт отметил, что среди таких людей особенно выражена ненависть к журналистам, которые стараются честно рассказывать, что происходит, объяснять мотивы начала специальной военной операции. Те, кто совершает подобного рода теракты и акты вандализма, за такую честную работу журналистов и не любят, уточнил специалист.

«Если подтверждается то, что говорят о распоряжении в ВСУ — специально находить в прифронтовой зоне журналистов и уничтожать их, то те, кто разделяет взгляды главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды, они хотят еще добить людей уже после их смерти», — рассказал Светов.

Собеседник агентства отметил, что в Крыму, где и надругались над могилой погибшего военного корреспондента, есть те, которые по-прежнему считают Крым украинской территорий. Политолог связывает это с тем, что подобные люди особенно ценили возможность не соблюдать законы, когда там ещё была Украина.

«Для них было хорошо, когда при Украине не надо соблюдать законы, как хочешь так и живешь. А вот, как воссоединились с Россией, то появились требования быть законопослушным, платить налоги, регистрировать все. Им это не нравится, вот и хотят хоть как-то «отомстить» за это», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта украинские формирования обстреляли кассетными снарядами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS автомобиль, в котором журналисты направлялись на съемку репортажа. В результате удара погибли военкор «Известий» Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также был тяжело ранен корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин. Позднее, 28 марта, в Симферополе состоялась церемония прощания с военным корреспондентом газеты «Известия».

Спустя два дня, 26 марта, в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съёмочной группы Первого канала. В результате этого военкор Анна Прокофьева погибла, а её коллега оператор Дмитрий Волков был серьезно ранен. Его доставили на лечение в Москву.

ООН позднее в этот же день выразила соболезнования в связи с гибелью российских журналистов при атаках со стороны украинской армии. При этом представитель генсека организации Стефан Дюжаррик выступил с утверждением, что ООН не сможет расследовать преступления Киева без соответствующего мандата.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 марта заявила, что Москва настаивает на незамедлительной реакции на террор киевского режима против российских журналистов со стороны профильных международных институтов, включая ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.