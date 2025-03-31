Москва, 31 марта, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Банк России установил официальный курс доллара на 1 апреля на уровне 85,4963 рубля. Об этом стало известно из данных на сайте регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что 1 апреля евро окажется на уровне 92,4276 рубля, а юань — 11,7136 рубля. При этом с 31 марта доллар подорожал на 1,8150 рубля, евро — на 2,7723 рубля, а курс юаня вырос на 25,61 копейки.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что колебания курса национальной валюты — это временное явление, вызванное санкционным давлением и иными внешними факторами. Она уточнила, что, несмотря на изменение структуры торгов и валютного рынка, ключевой задачей регулирующего органа остается прозрачная демонстрация функционирования рынка для всех участников.

Кроме того, 21 февраля агентство Bloomberg отмечало, что на фоне изменений политического курса США российский рубль превратился в наиболее перспективную валюту для развивающихся рынков. Так, по данным агентства и ЦБ России, с начала 2025 года национальная валюта России укрепилась по отношению к доллару США на 13%.