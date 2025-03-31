Салехард, 31 марта, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Эффективное управление муниципальным финансирование обсудили 31 марта в рамках регионального этапа II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России» в Салехарде. Об этом сообщили организаторы.

Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа Законодательное Собрание ЯНАО

Заместитель полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Калиберда в приветственном слове отметил, что финансовая грамотность и эффективное управление бюджетом являются ключевыми факторами успешного развития любого муниципалитета. По его словам, на Ямале развита традиция разумного и рачительного использования заработанных средств.

«Все принципы бюджетирования реализованы. Благодаря этому мы сейчас наблюдаем удовлетворенный спрос населения в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики, спорта, динамично развивается инфраструктура. Это как раз результат умелого обращения со средствами на пользу населения», — отметил он.

Замначальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев пояснил, что региональные дни форума призваны помочь найти решения по ряду проблемных направлений. У представителей муниципалитетов есть возможность обменяться полезным опытом. ЯНАО качественно работает в сфере межбюджетных отношений, находя эффективные практики, подчеркнул он.

По словам губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, регион является одним из бюджетообразующих в стране, отправив в 2024 году в федеральный бюджет порядка 3,5 трлн рублей налоговых отчислений. При этом основой доходной части он назвал топливно-энергетический комплекс.

«Вместе с тем мы уделяем большое внимание диверсификации экономики, стимулированию инвестиционной активности, поддержке малого и среднего предпринимательства. Это важно для развития территорий, создания новых рабочих мест, производств в городах и поселках. За последние пять лет собственные доходы местных бюджетов выросли вдвое. Уверен, региону есть чем поделиться с коллегами и ямальские инициативы лягут в основу итоговой резолюции», — сказал он.

В ходе мероприятия эксперты рассказали об эффективных моделях управления муниципальным имуществом, подходах к повышению устойчивости местных бюджетов. Участники представили успешные кейсы проектов в сфере финансового управления и разработали рекомендации по совершенствованию бюджетирования на муниципальном уровне.

Отдельное внимание было уделено вопросу участия граждан в принятии бюджетных решений на местном уровне и роли муниципалитетов в привлечении финансирования через концессионные соглашения. Также прозвучала инициатива привлекать население к активному участию в публичном обсуждении проектов нормативно-правовых актов.

По итогам форума планируется создать информационный ресурс, включающий реестр полномочий органов МСУ и реестр расходных обязательств муниципалитетов. Выработанные резолюции и итоги будут представлены на II Всероссийском форуме «Малая Родина — Сила России», который состоится в апреле на территории Национального центра «Россия» в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2025 году. В части долговой политики продлевается норма о праве субъектов страны и муниципальных образований превышать отдельные ограничения по объёму госдолга и дефицита бюджета на объём средств, выделенных на мероприятия по предотвращению влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие экономики.

Для поддержания реализации инфраструктурных проектов на средства инфраструктурных бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов закон предусматривает меры ответственности в виде повышения вдвое процентной ставки.