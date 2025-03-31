Вашингтон, 31 марта, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Заявления президента США Дональда Трампа о том, что его разозлил разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, демонстрирует смену политики Вашингтона по отношению к Москве. Об этом заявила газета The Washington Post.

Global Look Press/Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Эти комментарии знаменуют собой изменение более мягкого подхода к России и ее президенту, которого Трамп придерживался в первые два месяца работы своей новой администрации», — говорится в материале, опубликованном 30 марта.

Отмечается, что предыдущий подход Трампа привел к «созданию мира, более благоприятного для Москвы» и ослаблению позиций НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта телеканал NBC News заявил, что глава Белого дома якобы был «очень зол и взбешен» после слов российского лидера о нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского. Издание подчеркнуло, что поводом для подобной реакции стало предложение Путина создать на Украине переходное правительство под эгидой ООН и ряда стран. По данным телеканала, Трамп также пригрозил ввести пошлины на российскую нефть в размере от 25% до 50%, если Москва не согласится урегулировать вооруженный конфликт с Киевом.

Тем не менее Трамп также отмечал, что сохраняет с российским лидером хорошие взаимоотношения и намерен провести новый телефонный разговор на этой неделе, уточняет NBC News.

На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления, опубликованные американским телеканалом, были изложены в пересказе, без подтверждающих цитат. Он также добавил, что Москва продолжает работу с Вашингтоном, в первую очередь, по выстраиванию двусторонних отношений, которым был нанесен значительный ущерб предыдущей администрацией. Кроме того, Песков уточнил, что Путин остается открытым диалогу с Трампом, по мере необходимости их разговор будет оперативно организован.